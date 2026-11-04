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У Києві обмежують рух на Кільцевій дорозі: терміни і схема об'їзду

15:16 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костенко
У Києві обмежують рух на Кільцевій дорозі: терміни і схема об'їзду Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Мешканців і гостей Києва попередили про тимчасове обмеження руху транспорту на одній з ділянок Кільцевої дороги (на правому березі міста).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме, чому та як надовго обмежують рух

У середу, 4 листопада, у КМДА розповіли, що рух транспорту тимчасово обмежують на Кільцевій дорозі:

  • в напрямку Борщагівки;
  • через прокладання резервної тепломережі на Теремках.

Йдеться про ділянку Кільцевої дороги в напрямку:

  • від Одеської площі;
  • до житлового масиву Борщагівка.

У Києві обмежують рух на Кільцевій дорозі: терміни і схема об'їздуЧастина Кільцевої дороги Києва, де обмежують рух транспорту (карта: google.com/maps)

Зазначається, що обмеження для водіїв будуть тривати орієнтовно 10 днів.

Як можна об'їхати цю ділянку Кільцевої дороги

    Повідомляється, що для проїзду транспорту було облаштовано об'їзну дорогу:

    • з двома смугами руху;
    • паралельно Кільцевій дорозі - вулицею Лятошинського.

    У Києві обмежують рух на Кільцевій дорозі: терміни і схема об'їздуЯк об'їхати перекриту ділянку Кільцевої дороги (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

    Тим часом у напрямку Одеської площі транспорт рухається без обмежень.

    Про що просять водіїв транспортних засобів

    Насамкінець у КМДА нагадали, що роботи з прокладання резервної тепломережі "мають важливе значення для підвищення енергостійкості столиці".

    Уточнюється, що нова тепломережа буде забезпечувати резервне теплопостачання жителям мікрорайону Теремки в умовах:

    • постійної загрози обстрілів;
    • пошкодження ворогом об'єктів критичної інфраструктури в холодний період.

    З огляду на ситуацію, що склалась, водіїв просять:

    • враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів;
    • звертати увагу на дорожні знаки;
    • дотримуватися правил дорожнього руху (ПДР).

    Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві до кінця року обмежують рух біля Гаванського мосту.

    Тим часом патрульні пояснили, що в машині повинен мати кожен водій.

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