У Києві обмежують рух на Кільцевій дорозі: терміни і схема об'їзду
Мешканців і гостей Києва попередили про тимчасове обмеження руху транспорту на одній з ділянок Кільцевої дороги (на правому березі міста).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Де саме, чому та як надовго обмежують рух
У середу, 4 листопада, у КМДА розповіли, що рух транспорту тимчасово обмежують на Кільцевій дорозі:
- в напрямку Борщагівки;
- через прокладання резервної тепломережі на Теремках.
Йдеться про ділянку Кільцевої дороги в напрямку:
- від Одеської площі;
- до житлового масиву Борщагівка.
Частина Кільцевої дороги Києва, де обмежують рух транспорту (карта: google.com/maps)
Зазначається, що обмеження для водіїв будуть тривати орієнтовно 10 днів.
Як можна об'їхати цю ділянку Кільцевої дороги
Повідомляється, що для проїзду транспорту було облаштовано об'їзну дорогу:
- з двома смугами руху;
- паралельно Кільцевій дорозі - вулицею Лятошинського.
Як об'їхати перекриту ділянку Кільцевої дороги (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Тим часом у напрямку Одеської площі транспорт рухається без обмежень.
Про що просять водіїв транспортних засобів
Насамкінець у КМДА нагадали, що роботи з прокладання резервної тепломережі "мають важливе значення для підвищення енергостійкості столиці".
Уточнюється, що нова тепломережа буде забезпечувати резервне теплопостачання жителям мікрорайону Теремки в умовах:
- постійної загрози обстрілів;
- пошкодження ворогом об'єктів критичної інфраструктури в холодний період.
З огляду на ситуацію, що склалась, водіїв просять:
- враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів;
- звертати увагу на дорожні знаки;
- дотримуватися правил дорожнього руху (ПДР).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві до кінця року обмежують рух біля Гаванського мосту.
Тим часом патрульні пояснили, що в машині повинен мати кожен водій.
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