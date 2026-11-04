У Києві обмежують рух на Кільцевій дорозі: терміни і схема об'їзду

Мешканців і гостей Києва попередили про тимчасове обмеження руху транспорту на одній з ділянок Кільцевої дороги (на правому березі міста).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

З огляду на ситуацію, що склалась, водіїв просять :

Уточнюється, що нова тепломережа буде забезпечувати резервне теплопостачання жителям мікрорайону Теремки в умовах:

Насамкінець у КМДА нагадали, що роботи з прокладання резервної тепломережі "мають важливе значення для підвищення енергостійкості столиці".

Тим часом у напрямку Одеської площі транспорт рухається без обмежень .

Повідомляється, що для проїзду транспорту було облаштовано об'їзну дорогу :

Зазначається, що обмеження для водіїв будуть тривати орієнтовно 10 днів .

Йдеться про ділянку Кільцевої дороги в напрямку :

У середу, 4 листопада, у КМДА розповіли, що рух транспорту тимчасово обмежують на Кільцевій дорозі:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві до кінця року обмежують рух біля Гаванського мосту.

Тим часом патрульні пояснили, що в машині повинен мати кожен водій.

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