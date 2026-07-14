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У центрі Києва 15 липня перекриють рух: в чому причина

20:41 14.07.2026 Вт
1 хв
У столиці обмежать транспортний рух через зустріч іноземних гостей
aimg Олена Бджола
У центрі Києва 15 липня перекриють рух: в чому причина Фото: пробки на дорогах Києва (Getty Images)
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Жителів та гостей Києва попереджають про тимчасові обмеження руху на дорогах 15 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Управління державної охорони України у Facebook.

Рух транспорту на дорогах Києва буде обмежено

Тимчасові обмеження дорожнього руху запровадять у центральній частині міста.

Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій, зазначили у дописі.

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - повідомили в Управлінні держохорони.

Причини обмежень

Подібні обмеження вводять під час офіційних та робочих візитів в Україну:

  • глав іноземних держав,
  • урядів,
  • парламентів,
  • міжнародних організацій.

Підстави затверджені Указом Президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002:

  • Закон України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб",
  • Положення "Про Державний Протокол та Церемоніал України".

Нагадаємо, що з 13 по 16 липня з 8-ої ранку в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе. Причина - очищення і ремонт дощової каналізації на ділянці від Подолу до мосту Метро.

Рух транспорту Південним мостом Києва частково обмежували з 10 по 13 липня. Дорожники ремонтували асфальтобетонне покриття проїжджої частини мосту.

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