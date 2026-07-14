У центрі Києва 15 липня перекриють рух: в чому причина

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Жителів та гостей Києва попереджають про тимчасові обмеження руху на дорогах 15 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Управління державної охорони України у Facebook.

Рух транспорту на дорогах Києва буде обмежено Тимчасові обмеження дорожнього руху запровадять у центральній частині міста. Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій, зазначили у дописі. "Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - повідомили в Управлінні держохорони. Причини обмежень Подібні обмеження вводять під час офіційних та робочих візитів в Україну: глав іноземних держав,

урядів,

парламентів,

міжнародних організацій. Підстави затверджені Указом Президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002: Закон України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб",

Положення "Про Державний Протокол та Церемоніал України".