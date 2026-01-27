У центрі Києва на 10 днів обмежать рух: що важливо знати водіям

Водіїв попередили про небезпеку на дорогах Києва

Раніше РБК-Україна писало про погіршення погоди в Києві, яке очікується вже завтра. Синоптики прогнозують густий туман, ожеледь та ожеледицю на дорогах і оголосили жовтий рівень небезпечності. Також опубліковано поради для водіїв і пішоходів, як безпечно пересуватися в умовах слизьких доріг і низької видимості.

Також ми розповідали, чи потрібно прогрівати автомобіль у сильний мороз і коли можна починати рух після запуску двигуна. Автоексперт пояснює, що сучасним авто достатньо 30-60 секунд мінімального прогріву, після чого можна їхати спокійно, даючи мотору прогріватися в русі, але за умови, що оберти стабілізувалися і очищені вікна для безпечного руху.

Нагадаємо, чому двірники примерзають до лобового скла взимку та як правильно і швидко їх відмерзити, не пошкодивши гуму, скло чи механізм. Ми перелічили покрокові безпечні дії, заборонені помилки та способи профілактики, щоб уникнути поломок і зайвих витрат.