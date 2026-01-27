UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

У центрі Києва на 10 днів обмежать рух: що важливо знати водіям

Фото: У Києві на 10 днів обмежать рух на одній із центральних вулиць (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Із 28 січня до 6 лютого у Шевченківському районі Києва частково обмежать рух транспорту вулицею Володимирською. Обмеження пов’язані з дорожніми роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КК "Київавтодор".

За даними комунальників, дорожники ШЕУ Шевченківського району ліквідовуватимуть просадку покриття на проїжджій частині біля будинків №43-45 на вулиці Володимирській. Роботи проводитимуться у напрямку руху до вулиці Прорізної.


У центрі Києва протягом 10 днів триватиме обмеження руху (інфографіка: КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" перепрошують водіїв за тимчасові незручності та закликають заздалегідь враховувати обмеження під час планування маршруту.

Водіїв попередили про небезпеку на дорогах Києва

Раніше РБК-Україна писало про погіршення погоди в Києві, яке очікується вже завтра. Синоптики прогнозують густий туман, ожеледь та ожеледицю на дорогах і оголосили жовтий рівень небезпечності. Також опубліковано поради для водіїв і пішоходів, як безпечно пересуватися в умовах слизьких доріг і низької видимості.

Також ми розповідали, чи потрібно прогрівати автомобіль у сильний мороз і коли можна починати рух після запуску двигуна. Автоексперт пояснює, що сучасним авто достатньо 30-60 секунд мінімального прогріву, після чого можна їхати спокійно, даючи мотору прогріватися в русі, але за умови, що оберти стабілізувалися і очищені вікна для безпечного руху.

Нагадаємо, чому двірники примерзають до лобового скла взимку та як правильно і швидко їх відмерзити, не пошкодивши гуму, скло чи механізм. Ми перелічили покрокові безпечні дії, заборонені помилки та способи профілактики, щоб уникнути поломок і зайвих витрат.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївОбмеження рухуАвтомобільний рух