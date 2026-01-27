RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В центре Киева на 10 дней ограничат движение: что важно знать водителям

Фото: В Киеве на 10 дней ограничат движение на одной из центральных улиц (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

С 28 января по 6 февраля в Шевченковском районе Киева частично ограничат движение транспорта по улице Владимирской. Ограничения связаны с дорожными работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

По данным коммунальщиков, дорожники ДЭУ Шевченковского района будут ликвидировать просадку покрытия на проезжей части возле домов №43-45 на улице Владимирской. Работы будут проводиться по направлению движения к улице Прорезной.


В центре Киева в течение 10 дней продлится ограничение движения (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" приносят извинения водителям за временные неудобства и призывают заранее учитывать ограничения при планировании маршрута.

Водителей предупредили об опасности на дорогах Киева

Ранее РБК-Украина писало об ухудшении погоды в Киеве, которое ожидается уже завтра. Синоптики прогнозируют густой туман, гололед и гололедицу на дорогах и объявили желтый уровень опасности. Также опубликованы советы для водителей и пешеходов, как безопасно передвигаться в условиях скользких дорог и низкой видимости.

Также мы рассказывали, нужно ли прогревать автомобиль в сильный мороз и когда можно начинать движение после запуска двигателя. Автоэксперт объясняет, что современным авто достаточно 30-60 секунд минимального прогрева, после чего можно ехать спокойно, давая мотору прогреваться в движении, но при условии, что обороты стабилизировались и очищены окна для безопасного движения.

Напомним, почему дворники примерзают к лобовому стеклу зимой и как правильно и быстро их отмерзнуть, не повредив резину, стекло или механизм. Мы перечислили пошаговые безопасные действия, запрещенные ошибки и способы профилактики, чтобы избежать поломок и лишних затрат.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевОграничение движенияАвтомобильное движение