У центрі Херсона призупинили роботу гуманітарного штабу та "Пунктів незламності"

Через щоденні російські обстріли у центрі Херсона призупинили роботу одного з гуманітарних штабів та "Пунктів незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"Через постійні ворожі атаки із застосуванням різних видів озброєння та авіації зокрема Херсонською міською військовою адміністрацією учора прийнято рішення про призупинення роботи одного із гуманітарних штабів і "Пунктів незламності" у центрі Херсона", - повідомив Мрочко.

За його словами, робота буде розподілена між іншими гуманітарними центрами до поліпшення безпекової ситуації.