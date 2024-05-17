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В центре Херсона приостановили работу гуманитарного штаба и "Пунктов несокрушимости"

Херсон, Пятница 17 мая 2024 22:40
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В центре Херсона приостановили работу гуманитарного штаба и "Пунктов несокрушимости" Фото: в центре Херсона приостановили работу гуманитарного штаба и "Пунктов несокрушимости" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за ежедневных российских обстрелов в центре Херсона приостановили работу одного из гуманитарных штабов и "Пунктов несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"Из-за постоянных вражеских атак с применением различных видов вооружения и авиации в частности Херсонской городской военной администрацией вчера принято решение о приостановлении работы одного из гуманитарных штабов и "Пунктов несокрушимости" в центре Херсона", - сообщил Мрочко.

По его словам, работа будет распределена между другими гуманитарными центрами по улучшению ситуации безопасности.

Обстрелы Херсона

Российские войска ежедневно обстреливают Херсон и область.

Так, 15 мая оккупанты обстреляли центр Херсона из авиации. Пострадали 19 человек, среди них есть подросток. Также повреждения получили многоэтажные дома.

А 8 мая россияне атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате вражеских ударов были повреждены колеи и вокзал города.

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