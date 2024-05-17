Фото: в центре Херсона приостановили работу гуманитарного штаба и "Пунктов несокрушимости" (Getty Images)

Из-за ежедневных российских обстрелов в центре Херсона приостановили работу одного из гуманитарных штабов и "Пунктов несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"Из-за постоянных вражеских атак с применением различных видов вооружения и авиации в частности Херсонской городской военной администрацией вчера принято решение о приостановлении работы одного из гуманитарных штабов и "Пунктов несокрушимости" в центре Херсона", - сообщил Мрочко. По его словам, работа будет распределена между другими гуманитарными центрами по улучшению ситуации безопасности.