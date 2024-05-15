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Росіяни вдарили по центру Херсона, постраждало майже 20 осіб. ОВА показала відео наслідків

Херсон, Середа 15 травня 2024 18:13
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Росіяни вдарили по центру Херсона, постраждало майже 20 осіб. ОВА показала відео наслідків Фото: росіяни вдарили по центру Херсона (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні вдень, 15 травня, обстріляли центр Херсона з авіації. Постраждали 19 людей, серед них є підліток. Також пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.

"Центр Херсона. Посеред дня три російські авіабомби вдарили по житловому кварталу. Характерно для терористів - атакували людські оселі та цивільну інфраструктуру", - написав голова ОВА.

За його словами, пошкоджено вісім багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, медзаклад, дві школи, а також потрощено автівки й господарчу споруду.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/alexandr.prokudin.7)

Прокудін повідомив, що вже відомо про вісімнадцять поранених. Наймолодшому травмованому - лише 15, а найстаршій - 98 років. А Мрочко додав, що кількість поранених збільшилась до 19 осіб.

Обстріли Херсона

Російська армія постійно обстрілює обласний центр, адже позиції окупантів фактично розташовані через річку від міста.

Раніше очільник області Прокудін повідомляв, що не виключає новий наступ РФ на Херсон. Але при цьому він вважає, що він не буде схожим на той, який був на початку повномасштабної війни.

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