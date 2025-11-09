Центри єдності для українців за кордоном: де відкриються перші

"Ми працюємо над тим, щоб наші громадяни, які перебувають за кордоном, зберігали зв’язок з державою, мали можливість отримати достовірну інформацію і приймати поінформоване та свідоме рішення про повернення додому", - наголосила заступниця міністра Ілона Гавронська.

Вона розповіла про плани відомства розгорнути Мережу єдності українців.

Її першими осередками стануть Центри єдності, які вже цього року відкриються в Іспанії та Німеччині.

За словами Гавронської, найбільш ефективним підходом до розгортання Мережі єдності є тристороння модель, яка полягає у залученості України, країн-членів ЄС, а також українських громадських організацій, які вже активно працюють за кордоном.

"Наша мета - не тільки створити нові осередки для українців, але й об'єднати вже існуючі ініціативи. По суті, ми формуємо "мережу мереж", щоб зробити видимими й почутими ті активності, які сьогодні реалізують українські громади, громадські та міжнародні організації", - зазначила заступниця міністра.