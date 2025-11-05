У Польщі запустили єдиний інформаційний портал для українців "UA4YOU"

Відтепер українці, які перебувають у Польщі, мають доступ до єдиного інформаційного порталу "UA4YOU". На ньому зібрано все необхідне для українців у Польщі: від легалізації, пошуку роботи та відкриття власного бізнесу до медицини, освіти та культурних ініціатив.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на реліз запуску порталу "UA4YOU" .

Портал створено Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE) за підтримки Посольства України в Польщі та Українського Освітнього Хабу в Польщі.

Ресурс працює українською мовою, доступний безкоштовно 24/7.

На "UA4YOU" користувачі можуть обрати актуальну для себе тему, знайти необхідну інформацію, отримати чіткі і коректні інструкції, адреси установ та готові зразки документів.

Також на порталі можна обрати проєкти чи громадські організації за воєводством чи тематикою. Уся інформація викладена у доступному форматі, базується на офіційних джерелах і постійно оновлюється.

Фото: портал для українців UA4YOU (пресслужба)

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Боднар зазначив, що платформа UA4YOU допоможе звести всю інформацію про діяльність українських організацій, різних асоціацій про активність українців в Польщі на одну платформу.

"Ця платформа є відкритою, яка дозволяє наповнювати інформаційними потоками, даними й вони допоможуть нашим громадянам краще себе почувати в Польщі, розуміти, що відбувається, й, звичайно, ефективно функціонувати, працювати, вчитися", - сказав він.

Фото: Посол України в Польщі Василь Боднар на презентації (пресслужба)

Як розповіла, заступниця Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська, платформа UA4YOU - це практичний і зручний ресурс для українців у Польщі, який містить інформацію про ключові питання життя за кордоном.

"Водночас важливо, що ця ініціатива не лише підтримує адаптацію, а й зберігає зв’язок із Україною - через інформацію про українські школи, культурні події, спільноти та спільні проєкти", - наголосила заступниця міністра.

Виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE), координаторка Мережі Українських Освітніх Хабів Марія Богуслав відмітила, що портал "UA4YOU" створювався з душею і любов’ю до України та українців. Тут є все, що допоможе влаштувати життя у Польщі: від пошуку роботи і навчання до психологічної підтримки та культурних подій.

"Портал міститиме базу громадських організацій у Польщі, які працюють для українців, а також актуальних проєктів. Але головне - портал створює відчуття, що свої завжди поруч", - наголосила Марія Богуслав.

Фото: презентація платформи "UA4YOU" в Польщі (пресслужба)

Окрім практичної інформації, портал допомагає українцям у Польщі зберігати зв’язок з Україною зміцнюючи свою ідентичність: користувачі знайдуть розділи про українські школи, культурні проєкти, спільноти та ініціативи по всій Польщі.

"UA4YOU" запрошує кожного долучитися до наповнення ресурсу: на сайті можна поділитися корисною інформацією, яка допоможе іншим українцям.