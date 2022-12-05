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У центрі Донецька вдруге за день пролунали вибухи

Фото: у центрі Донецька вдруге за день пролунали вибухи (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Донецьку 5 грудня вдруге на день пролунали вибухи. Над центром міста здіймається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих, ближче до вечора у центральній частині міста пролунали вибухи. "Прильоти" зафіксовано у районі БЦ "Столичний".

Також повідомляється, що у будинках, які перебували в епіцентрі вибуху, від ударної хвилі повилітали вікна.

Нагадаємо, під ранок 5 грудня у центрі Донецька пролунали потужні вибухи. Внаслідок чого в одній із будівель міста спалахнула пожежа.

Повідомлялося, що минулої доби російські війська обстріляли кілька населених пунктів Донецької області, внаслідок чого поранення отримали дві людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Донецьквибухи