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В центре Донецка второй раз за день прогремели взрывы

Фото: в центре Донецка второй раз за день прогремели взрывы (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Донецке 5 декабря второй раз за день прогремели взрывы. Над центром города поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных жителей, ближе к вечеру в центральной части города раздались взрывы. "Прилеты" зафиксированы в районе БЦ "Столичный".

Также сообщается, что в домах, которые находились в эпицентре взрыва, от ударной волны выбило окна.

Напомним, под утро 5 декабря в центре Донецка прогремели мощные взрывы. В результате чего в одном из зданий города вспыхнул пожар.

Сообщаось, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области, вследствие чего ранения получили два человека.

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Донецквибухи