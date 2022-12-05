В центре Донецка второй раз за день прогремели взрывы

Во временно оккупированном Донецке 5 декабря второй раз за день прогремели взрывы. Над центром города поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Также сообщается, что в домах, которые находились в эпицентре взрыва, от ударной волны выбило окна.

По информации местных жителей, ближе к вечеру в центральной части города раздались взрывы. "Прилеты" зафиксированы в районе БЦ "Столичный".

Напомним, под утро 5 декабря в центре Донецка прогремели мощные взрывы. В результате чего в одном из зданий города вспыхнул пожар.

Сообщаось, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области, вследствие чего ранения получили два человека.

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