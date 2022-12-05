Обстріли Донецької області: за добу поранені 2 людини

На ранок понеділка, 5 грудня, російські окупанти поранили двох мешканців Донецької області. За цю добу обійшлося без загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 4 грудня росіяни поранили 2 цивільних у Донецькій області - в Олексіївці та Желанному Другому", - розповів він. Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1237 людей, ще 2682 поранені.