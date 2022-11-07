У центрі Донецька після вибухів спалахнула будівля "управління залізниці" (відео)

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, пожежники довго не могли почати гасіння пожежі, оскільки в гідрантах не було води.

Тим часом призначений окупантами "мер" Донецька Олексій Кулемзін заявив, що загиблих та постраждалих внаслідок вибухів немає.

Фото: пожежа у будівлі "управління Донецької залізниці" (novosti.dn.ua)