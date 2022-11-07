ЗСУ ліквідували вже 76 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії

Фото: Росія втратила у війні проти України вже понад 76 тисяч солдатів (Getty Images)

Українські захисники за останню добу знищили ще 530 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 76 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 7 листопада орієнтовно склали: особового складу - близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,

танків - 2771 (+6 од),

бойових броньованих машин - 5630 (+19) од,

артилерійських систем - 1782 (+1) од,

РСЗВ - 391 (+0) од,

засоби ППО - 202 (+0) од,

літаків - 277 (+0) од,

гелікоптерів - 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1472 (+7),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4199 (+8) од,

спеціальна техніка - 157 (+2). Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.