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ЗСУ ліквідували вже 76 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії

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Україна, Понеділок 07 листопада 2022 09:11
ЗСУ ліквідували вже 76 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії Фото: Росія втратила у війні проти України вже понад 76 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за останню добу знищили ще 530 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 76 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 7 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків - 2771 (+6 од),
  • бойових броньованих машин - 5630 (+19) од,
  • артилерійських систем - 1782 (+1) од,
  • РСЗВ - 391 (+0) од,
  • засоби ППО - 202 (+0) од,
  • літаків - 277 (+0) од,
  • гелікоптерів - 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1472 (+7),
  • крилаті ракети - 399 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4199 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 157 (+2).

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, українські захисники розгромили в окупованому Лисичанську російський батальйон "Ахмат".

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