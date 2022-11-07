ЗСУ ліквідували вже 76 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії
Фото: Росія втратила у війні проти України вже понад 76 тисяч солдатів (Getty Images)
Українські захисники за останню добу знищили ще 530 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 76 тисяч своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 7 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,
- танків - 2771 (+6 од),
- бойових броньованих машин - 5630 (+19) од,
- артилерійських систем - 1782 (+1) од,
- РСЗВ - 391 (+0) од,
- засоби ППО - 202 (+0) од,
- літаків - 277 (+0) од,
- гелікоптерів - 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1472 (+7),
- крилаті ракети - 399 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4199 (+8) од,
- спеціальна техніка - 157 (+2).
Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Нагадаємо, українські захисники розгромили в окупованому Лисичанську російський батальйон "Ахмат".
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