В центре Донецка после взрывов загорелось здание "управления железной дороги" (видео)

Во временно оккупированном Донецке ночью 7 ноября прогремели взрывы. После чего в здании "управления железной дороги" вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Как сообщают местные Telegram-каналы, пожарные долго не могли приступить к ликвидации возгорания, поскольку в гидрантах не было воды.
Тем временем назначенный оккупантами "мэр" Донецка Алексей Кулемзин завил, что погибших и пострадавших в результате взрывов нет.
Фото: пожар в здании "управления Донецкой железной дороги" (novosti.dn.ua)
Напомним, за минувшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ юга было выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработано 2 результативных вылета.
Также сообщалось, что украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 530 оккупантов.
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