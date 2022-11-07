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В центре Донецка после взрывов загорелось здание "управления железной дороги" (видео)

Фото: d центре Донецка после взрывов загорелось здание "управления железной дороги" (telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Донецке ночью 7 ноября прогремели взрывы. После чего в здании "управления железной дороги" вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Как сообщают местные Telegram-каналы, пожарные долго не могли приступить к ликвидации возгорания, поскольку в гидрантах не было воды.

Тем временем назначенный оккупантами "мэр" Донецка Алексей Кулемзин завил, что погибших и пострадавших в результате взрывов нет.

Фото: пожар в здании "управления Донецкой железной дороги" (novosti.dn.ua)

Напомним, за минувшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ юга было выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработано 2 результативных вылета.

Также сообщалось, что украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 530 оккупантов.

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