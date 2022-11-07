ЗСУ на півдні знищили пункт управління БПЛА та складу з боєприпасами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Вражені райони зосередження сил та засобів противника у кількох населених пунктах".

Деталі: Орієнтовні втрати окупантів протягом бойового дня – 14 осіб, 3 одиниці авто-бронетехніки, пункт управління БПЛА, а також 3 склади з боєприпасами у Бериславському та Херсонському районах. Інші результати поразки дорозвідуються.

Також за уточненою інформацією, підтверджено поразку противника за попередні дні в Каховці, де внаслідок удару по будівлі базування підрозділу окупантів із 200 військових завдано суттєвих втрат. Наслідки ворог ретельно приховує, у місті посилено адміністративно-поліцейський режим та тиск на місцеве населення.

У Бериславі від місцевих вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Окупанти знову шантажують техногенною катастрофою щодо можливої руйнації греблі Каховської ГЕС.

Корабельний склад РФ у Чорному морі, як і раніше, складається з 3 кораблів, серед яких жодного ракетоносія.

Нагадаємо, 6 листопада у Херсоні повідомили про знеструмлення у всіх районах . Електрика також відсутня на території області.

Нагадаємо, нещодавно в ОК "Південь" повідомляли, що окупанти на Херсонщині цілеспрямовано відключають електрику та воду, позбавляють населення доступу до мережі Інтернет, щоб змусити людей до "евакуації" зі своїх будинків.

Також стало відомо, що окупаційна "влада" Херсонської області на тлі так званої "евакуації" заборонила вчителям користуватися месенджерами на смартфонах.

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