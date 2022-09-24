UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У центрі Бердянська пролунав вибух

Ілюстративне фото: у центрі Бердянська пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Гучний вибух пролунав у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області у суботу, 24 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську міську раду в Telegram.

Мешканці повідомляють, що звук лунав з центру міста.

Зазначимо, що у Запорізькій області повітряну тривогу не оголошували.

Зазначимо, що сьогодні під Маріуполем прогриміли вибух, а через декілька годин у самому місті спрацювала система ППО.

Окрім цього, окупанти обстріляли Дніпропетровську область, постраждало три людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БердянськЗапорожская область