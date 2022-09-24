RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В центре Бердянска раздался взрыв

Иллюстративное фото: в центре Бердянска раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Громкий взрыв прогремел во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в субботу, 24 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянский городской совет в Telegram.

Жители сообщают, что звук раздавался из центра города.

Отметим, что в Запорожской области воздушная тревога не была объявлена.

Отметим, что сегодня под Мариуполем прогремели взрыв, а через несколько часов в самом городе сработала система ПВО.

Кроме этого, оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, пострадали три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БердянскЗапорожская область