В центре Бердянска раздался взрыв

Громкий взрыв прогремел во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в субботу, 24 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянский городской совет в Telegram.
Жители сообщают, что звук раздавался из центра города.
Отметим, что в Запорожской области воздушная тревога не была объявлена.
Отметим, что сегодня под Мариуполем прогремели взрыв, а через несколько часов в самом городе сработала система ПВО.
Кроме этого, оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, пострадали три человека.
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