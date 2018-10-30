"Центрэнерго" перед приватизацией сократило чистую прибыль на 1,6 млрд гривен

Компания обнародовала финансовый отчет за 9 месяцев 2018 года

Чистая прибыль компании "Центрэнерго" за 9 месяцев 2018 года составила 489,5 млн грн, что в 4,28 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2094,3 млн грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансовый отчет компании.

По данным отчета, чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за январь-сентябрь 2018 года составил 11 349 млн грн, что на 3 210 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (8 138 млн грн).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины утвердил стартовую цену для приватизации государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в размере 5,984 млрд гривен.

Напомним, ранее в Фонде госимущества назвали дату аукциона по продаже "Центрэнерго". Аукцион состоится 13 декабря. Фонд государственного имущества Украины опубликовал инструкцию для потенциальных инвесторов ПАО "Центрэнерго".

Отметим, до этого правительство приняло решение, что конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится только при условии участия двух претендентов.