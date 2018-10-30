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"Центренерго" перед приватизацією скоротило чистий прибуток на 1,6 млрд гривень

Новини » Енергетика    30.10.2018 - 15:22

Компанія оприлюднила фінансовий звіт за 9 місяців 2018 року

Чистий прибуток компанії "Центренерго" за 9 місяців 2018 року склала 489,5 млн грн, що в 4,28 рази менше порівняно з аналогічним періодом минулого року (2094,3 млн грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансовий звіт компанії.

За даними звіту, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за січень-вересень 2018 року склав 11 349 млн грн, що на 3 210 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (8 138 млн грн).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України затвердив стартову ціну для приватизації державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" у розмірі 5,984 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше у Фонді держмайна назвали дату аукціону з продажу "Центренерго". Аукціон відбудеться 13 грудня. Фонд державного майна України опублікував інструкцію для потенційних інвесторів ПАТ "Центренерго".

Відзначимо, до цього уряд прийняв рішення, що конкурс з продажу "Центренерго" відбудеться тільки за умови участі двох претендентів.

Фонд держмайна опублікував інструкцію для інвесторів "Центренерго" Трубаров назвав дату аукціону з продажу "Центренерго"
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