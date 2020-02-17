В центре Торонто произошла стрельба

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате инцидента ранения получил 20-летний мужчина

В центре канадского Торонто произошла стрельба, в результате которой получил ранение один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global News.

Полиция заявила, что офицеры получили вызов в район улиц Йонге и Джеррард около 4:30 утра с сообщением о стрельбе. Отмечается, что за несколько часов до стрельбы из этого района сообщали о ножевых ранениях.

По данным правоохранителей, в результате стрельбы пострадал 20-летний мужчина. Его транспортировали в больницу с ранениями, которые не угрожают жизни.

Пока ничего не известно о задержании стрелка.

Напомним, на Кипре, в курортном городе Айя-Напа, неизвестный открыл огонь из автомата по кафе, в результате чего пострадали четверо людей. По данным полиции, целью был известный бизнесмен, который покинул заведение за 15 минут до стрельбы.

Ранее в немецком Берлине в результате стрельбы один человек погиб, еще четверо получили ранения. В заявлении пресс-секретаря полиции говорится, что инцидент произошел в п'пятницу, 14 февраля, в берлинском районе Кройцберг возле концертно-спортивного зала Темподром, где проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show.

РБК-Украина писало, что 12 февраля спецназовцы на мосту Метро в Киеве открыли стрельбу по колесам автомобиля, чтобы остановить вооруженного беглеца. Беглецом оказался гражданин другого государства.