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В Берлине произошла стрельба, есть погибший

Новости » Происшествия     15.02.2020 - 19:59
В Берлине произошла стрельба, есть погибший
Фото: стрельба в Берлине (twitter.com/WestonsAfro/)

Еще четверо получили ранения в результате стрельбы

В немецком Берлине в результате стрельбы один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостной портал Local.

В заявлении пресс-секретаря полиции говорится, что инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в берлинском районе Кройцберг возле концертно-спортивного зала Темподром, где проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show. Через задние и боковые здания из помещения эвакуировали всех посетителей мероприятия.

Погибшим является мужчиной в возрасте 42 лет. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии. В полиции заявили, что стрельбу вели несколько человек. Предполагаемые нападавшие с места происшествия скрылись. Ведется расследование инцидента.

Напомним, немецкая полиция оцепила Берлинский кафедральный собор после того, как офицер открыл стрельбу в здании в воскресенье днем, 3 июня. Так, свидетели происшествия публикуют видео, где экипажи с автоматами и полицейскими лентами выставлены вокруг собора.

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