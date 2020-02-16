ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Кипре расстреляли из автомата кафе

Новости » Происшествия     16.02.2020 - 16:37
На Кипре расстреляли из автомата кафе
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Полиция разыскивает стрелка

На Кипре неизвестный открывал огонь из автомата по кафе, в результате чего пострадали четверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Cyprus Mail.

Стрельба произошла в курортном городе Айя-Напа. Отмечается, что около двух ночи мужчина в капюшоне подошел к кафе на улице Крио Неро, открыл огонь из автомата и затем скрылся на мотоцикле. По данным полиции, целью был известный бизнесмен, который покинул заведение за 15 минут до стрельбы.

В результате стрельбы пострадали четверо людей. Они в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет. Стрелка разыскивают

Напомним, в немецком Берлине в результате стрельбы один человек погиб, еще четверо получили ранения. В заявлении пресс-секретаря полиции говорится, что инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в берлинском районе Кройцберг возле концертно-спортивного зала Темподром, где проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show.

Напомним, в Киеве вечером в среду, 12 февраля, спецназовцы на мосту Метро открыли стрельбу по колесам автомобиля, чтобы остановить вооруженного беглеца.

Похожая ситуация произошла в Харькове. Патрульный стрелял в автомобиль для того, чтобы его остановить, в результате чего пострадал человек.

Под Полтавой произошло тройное ДТП с двумя автобусами, пострадали 5 человек В России произошла стрельба, есть погибшие
Новости Украины СтрельбаКиправтоматпострадавшие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь