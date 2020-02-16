На Кипре расстреляли из автомата кафе

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Полиция разыскивает стрелка

На Кипре неизвестный открывал огонь из автомата по кафе, в результате чего пострадали четверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Cyprus Mail.

Стрельба произошла в курортном городе Айя-Напа. Отмечается, что около двух ночи мужчина в капюшоне подошел к кафе на улице Крио Неро, открыл огонь из автомата и затем скрылся на мотоцикле. По данным полиции, целью был известный бизнесмен, который покинул заведение за 15 минут до стрельбы.

В результате стрельбы пострадали четверо людей. Они в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет. Стрелка разыскивают

Напомним, в немецком Берлине в результате стрельбы один человек погиб, еще четверо получили ранения. В заявлении пресс-секретаря полиции говорится, что инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в берлинском районе Кройцберг возле концертно-спортивного зала Темподром, где проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show.

Напомним, в Киеве вечером в среду, 12 февраля, спецназовцы на мосту Метро открыли стрельбу по колесам автомобиля, чтобы остановить вооруженного беглеца.

Похожая ситуация произошла в Харькове. Патрульный стрелял в автомобиль для того, чтобы его остановить, в результате чего пострадал человек.