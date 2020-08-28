В Одессе произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Фото: взрыв на одесском заводе (dumskaya.net)

В одесском микрорайоне Шкодова Гора прогремел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода. В жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия.

Об этом сообщает издание "Думская".

Местные жители говорят, что услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

Вместе с тем, в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что произошло возгорание сухой травы и мусора отдельными ячейками и помещения трансформаторной подстанции.

Фото: місце вибуху (dumskaya.net та od.dsns.gov.ua)

Около часа ночи возгорание сухой травы было ликвидировано. Также были проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее в одном из общежитий учебного центра "Десна" в Черниговской области произошел взрыв.

После этого полиция открыла производство по статье "убийство".