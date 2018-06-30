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Интервью

В центре Таллинна произошла стрельба, один человек ранен

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 18:02
Фото: полиция Эстонии (sputnik-news.ee)
Фото: полиция Эстонии (sputnik-news.ee)

Правоохранители задержали стрелявшего мужчину

В центре Таллинна (Эстония) рядом с баром Cafe VS произошла стрельба, в результате чего был ранен мужчина. Об этом сообщает издание Delfi.

По словам очевидца, между мужчинами, которые стояли у бара, произошла ссора, а затем один из мужчин выстрелил в плечо другому.

По информации пресс-секретаря полиции Барбары Лихтфельдт, предварительно установлено, что между двумя мужчинами завязалась драка: 34-летний мужчина достал из своей машины пистолет и выстрелил в руку 26-летнему молодому человеку.

Правоохранители задержали стрелка и доставили в полицейский участок. Пострадавшего доставили в больницу. На месте происшествия работают криминалисты.

Напомним, в городе Аннаполис столица штата Мэриленд, (США) в результате стрельбы возле редакции Capital Gazette погибли пять человек.

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Теги публикации: Эстония, Стрельба, Таллин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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