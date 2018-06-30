У центрі Таллінна сталася стрілянина, одну людину поранено

Правоохоронці затримали чоловіка, що стріляв

У центрі Таллінна (Естонія) поруч з баром Cafe VS сталася стрілянина, у результаті чого було поранено чоловіка. Про це повідомляє видання Delfi.

За словами очевидця, між людьми, які стояли біля бару, сталася суперечка, а згодом один з чоловіків вистрілив в плече іншому.

За інформацією прес-секретаря поліції Барбари Ліхтфельдт, попередньо встановлено, що між двома чоловіками зав’язалася бійка: 34-річний чоловік дістав зі своєї машини пістолет і вистрілив у руку 26-річному молодику.

Наразі правоохоронці затримали стрільця та доставили у поліцейський відділок. Постраждалого доправили у лікарню. На місці події працюють криміналісти.

Нагадаємо, у місті Аннаполіс столиця штату Меріленд, (США) в результаті стрілянини біля редакції Capital Gazette загинули 5 людей.