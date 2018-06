В США произошла стрельба возле редакции газеты, есть погибшие

Сейчас количество жертв неизвестно

В городе Аннаполис столица штата Мэриленд, США) в результате стрельбы возле редакции Capital Gazette есть погибшие. Об этом сообщает AFP news agency.

#BREAKING Several dead in newsroom shooting in Maryland capital Аннаполис, according to reports pic.twitter.com/81OLltWXJV