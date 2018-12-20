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На лагерь беженцев в Мексике напали

Новости » Происшествия    20.12.2018 - 02:06
На лагерь беженцев в Мексике напали
Иллючтративное фото (twitter.com flipboard.com)

Неизвестные распылили слезоточивый газ в лагере беженцев

На лагерь для мигрантов из Центральной Америки "Барреталь" в мексиканском городе Тихуана на границе с США напали неизвестные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Televisa.

Отмечается: что злоумышленники распылили слезоточивый газ на территории центра временного размещения. В результате нападения пострадали несколько жителей лагеря, среди них также есть женщины и дети. По данным медиков, их жизням ничего не угрожает. Задержать нападавших не удалось.

Известно, что сейчас в лагере находятся порядка 3 тыс. мигрантов, в основном - выходцев из Гондураса.

Напомним, в конце ноября 2018 года в Мексике сотни мигрантов пытались прорваться через границу в Соединенные Штаты Америки. После этого случая Соединенные Штаты закрыли границу с Мексикой из-за попытки мигрантов ее прорвать.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМексикаМигрантыБеженцы
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