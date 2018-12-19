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Правительство Германии одобрило проекты законов об иммиграции

Новости » Общество    19.12.2018 - 22:16
Правительство Германии одобрило проекты законов об иммиграции
Иллюстративное фото (gettyimages)

Законопроекты смягчают правила въезда в страну для иностранцев

Правительство Германии в среду, 19 декабря, одобрило проекты законов об иммиграции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, закон об иммиграции специалистов смягчает правила въеда в страну высококвалифицированных кадров из стран, не входящих в ЕС, и позволяет им приезжать в Германию для поиска работы, еще не имея трудового договора. Условиями для выдачи разрешения на въезд будут достаточное знание немецкого языка и возможность содержать себя. Искать работу непосредственно на месте, согласно действующим в ФРГ законодательству, могут только выпускники вузов.

Еще один законопроект дает перспективу остаться в ФРГ хорошо интегрированным иностранцам, которым отказали в статусе беженца. Возможность пребывания в Германии в течение 30 месяцев, согласно документу, будут предоставлять мигрантам, которые не получили убежище, но не менее 18 месяцев проработали на полную ставку в Германии.

Теперь законопроекты должны пройти процедуру утверждения в парламенте. По плану, обе законодательные нормы должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Польше грозит экономический кризис в случае массового оттока украинских трудовых мигрантов в Германии.

Напомним, Украина и Литва подписали двусторонний документ, который должен защитить права трудовых мигрантов и обеспечить их легальное трудоустройство.

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