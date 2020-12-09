В центре Полтавы горит историческое здание

В Полтаве произошел пожар в историческом здании в центральной части города. Возгорание произошло на территории летней площадки кафе.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на территории кафе по улице Соборности поступило спасателями в 4:30.

"Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит кровля кафе на площади около 150 кв. м, также огонь по смежным помещениях распространился на здание кинотеатра им. И. П. Котляревского", - сообщили пожарные.

Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 44 человека личного состава ГСЧС и 13 единиц техники.

По информации местных СМИ, в результате пожара выгорели рестораны "Версаль", Территория мяса" и "ГрамофонЪ". Огнем был уничтожен практически весь первый этаж исторического здания. По словам очевидцев, в здании обвалилась крыша.

Фото: пожар в Полтаве (pl.dsns.gov.ua)

Отметим, пожар возник в здании бывшего дворянского собрания, которое было построено в 1810 году.

Напомним, в конце ноября в Киеве произошел пожар в трехэтажном доме. Существовал риск распространения огня на другие дома. В итоге пожар удалось потушить.

Также сообщалось, что год назад во Львовской области обрушилась крыша здания бывшего костела Капуцинов.