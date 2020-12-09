У центрі Полтави горить історична будівля

У Полтаві сталася пожежа в історичній будівлі в центральній частині міста. Займання сталося на території літнього майданчика кафе.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу на території кафе по вулиці Соборності надійшло рятувальниками о 4:30.

"Пожежники, які прибули на виклик, встановили, що горить покрівля кафе на площі близько 150 кв. М, також вогонь по суміжних приміщеннях поширився на будівлю кінотеатру ім. І. П. Котляревського", - повідомили пожежники.

Попередньо жертв і постраждалих немає. До гасіння залучено 44 чоловіка особового складу ДСНС і 13 одиниць техніки.

За інформацією місцевих ЗМІ, в результаті пожежі вигоріли ресторани "Версаль", "Територія м'яса" і "ГрамофонЪ". Вогнем було знищено практично весь перший поверх історичної будівлі. За словами очевидців, в будівлі обвалився дах.

Фото: пожежа в Полтаві (pl.dsns.gov.ua)

Відзначимо, пожежа виникла в будівлі колишнього дворянського зібрання, яка була побудована в 1810 році.

Нагадаємо, в кінці листопада в Києві сталася пожежа в триповерховому будинку. Існував ризик поширення вогню на інші будинки. В результаті пожежу вдалося загасити.

Також повідомлялося, що рік тому у Львівській області обвалився дах будівлі колишнього костелу Капуцинів.