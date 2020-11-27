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В Киеве потушили пожар в трехэтажном доме

Киев, Пятница 27 ноября 2020 13:24
В Киеве потушили пожар в трехэтажном доме
Фото: пожар в Киеве (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 27 ноября, спасатели ликвидировали пожар, который произошел в Соломенском районе столицы в трехэтажном доме. Для ликвидации огня было привлечено 10 единиц техники, а также 38 пожарных.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, около 10 часов утра на улице Пржевальского возник пожар. По прибытию спасатели установили, что в трехэтажном здании горит крыша. Во время тушения пожара они вынесли четыре газовых баллона, чем предупредили возможный взрыв.

Спасатели локализовали пожар в 11:03 на площади 200 кв. м, а в 11:30 огонь был полностью ликвидирован. Причина возгорания сейчас устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 9 ноября в Киеве горело общежитие Национального авиационного университета (НАУ). Во время тушения спасатели эвакуировали с верхних этажей 120 человек.

Кроме того, в Киеве произошел пожар в многоэтажке вблизи посольства Соединенных Штатов Америки. Огонь возник на 24-м этаже дома в Шевченковском районе.

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