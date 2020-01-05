Во Львовской области обрушилась крыша хранилища галереи искусств

Фото: место происшествия (zaxid.net)

Никто не пострадал

Во Львовской области обрушилась часть крыши здания бывшего костела Капуцинов в пгт. Олеско, Бусского района (улица Замковая, 27), которая является памятником архитектуры национального значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Здание находится на балансе Львовской ОГА, но еще в 2012-м году ее передали Львовской галерее искусств для использования в качестве фондохранилища.

Обвалилась часть деревянных конструкций крыши. Каменный свод выдержал, он сейчас стойкий. Поэтому музейные экспонаты не повреждены, люди не пострадали.

На месте продолжаются противоаварийные мероприятия. В частности, своды нужно временно накрыть пленкой, чтобы уберечь от намокания в случае дождя или снега.

Напомним, в Одессе после пожара в колледже, где погибли 16 человек, совершили демонтаж стен здания. Колледж был расположен в историческом здании, известном как дом Асвадурова. Он был одной из крупнейших построек дореволюционной Одессы.

Ранее сообщалось, что в Днепре будут демонтировать остекление балконов и лоджий на фасадах исторических зданий.