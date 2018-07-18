В центре Полтавы автомобиль въехал в подземный переход, есть погибший

В результате ДТП в Полтаве погиб 27-летний мужчина

В центре Полтавы автомобиль въехал в верхнюю часть подземного пешеходного перехода, в результате чего погиб 27-летний мужчина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления полиции.

Как отмечается, ДТП произошло сегодня, 18 июля, около одиннадцати часов дня на перекрестке улицы Европейской с улицей Шевченко.

Сообщается, что водитель OPEL Combo не справился с управлением и въехал в переход. В результате аварии погиб 27-летний мужчина, который выполнял там ремонтные работы.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, решается вопрос об открытии дела по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ДТП в Полтаве (pl.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщалось, что на ул. Саперно-Слободской утром 18 июля в ДТП погибли два человека.