В центре Полтавы автомобиль въехал в подземный переход, есть погибший
В результате ДТП в Полтаве погиб 27-летний мужчина
В центре Полтавы автомобиль въехал в верхнюю часть подземного пешеходного перехода, в результате чего погиб 27-летний мужчина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления полиции.
Как отмечается, ДТП произошло сегодня, 18 июля, около одиннадцати часов дня на перекрестке улицы Европейской с улицей Шевченко.
Сообщается, что водитель OPEL Combo не справился с управлением и въехал в переход. В результате аварии погиб 27-летний мужчина, который выполнял там ремонтные работы.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, решается вопрос об открытии дела по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Фото: ДТП в Полтаве (pl.npu.gov.ua)
Напомним, ранее РБК-Украина сообщалось, что на ул. Саперно-Слободской утром 18 июля в ДТП погибли два человека.