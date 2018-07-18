У центрі Полтави автомобіль в’їхав у підземний перехід, є загиблий

Внаслідок ДТП у Полтаві загинув 27-річний чоловік

У центрі Полтави автомобіль в’їхав у верхню частину підземного пішохідного перехіду, внаслідок чого загинув 27-річний чоловік. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління поліції.

Як зазначається, ДТП сталася сьогодні, 18 липня, близько одинадцятої години дня на перехресті вулиці Європейської з вулицею Шевченка.

Повідомляється, що водій OPEL Combo не впорався з керуванням та в’їхав у перехід. Внаслідок аварії загинув 27-річний чоловік, який виконував там ремонтні роботи.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, вирішується питання про відкриття справи за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Фото: ДТП у Полтаві (pl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомлялося, що на вул. Саперно-Слобідській вранці 18 липня у ДТП загинули дві людини.