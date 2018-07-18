У центрі Полтави автомобіль в’їхав у підземний перехід, є загиблий
Внаслідок ДТП у Полтаві загинув 27-річний чоловік
У центрі Полтави автомобіль в’їхав у верхню частину підземного пішохідного перехіду, внаслідок чого загинув 27-річний чоловік. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління поліції.
Як зазначається, ДТП сталася сьогодні, 18 липня, близько одинадцятої години дня на перехресті вулиці Європейської з вулицею Шевченка.
Повідомляється, що водій OPEL Combo не впорався з керуванням та в’їхав у перехід. Внаслідок аварії загинув 27-річний чоловік, який виконував там ремонтні роботи.
Наразі на місці події працюють правоохоронці, вирішується питання про відкриття справи за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Фото: ДТП у Полтаві (pl.npu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомлялося, що на вул. Саперно-Слобідській вранці 18 липня у ДТП загинули дві людини.