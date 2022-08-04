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В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв: что известно

Новина українською →
Донецк, Четверг 04 августа 2022 12:17
В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв: что известно Фото: в оккупированном Донецке прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 4 августа, в центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв. Вероятно, это произошло возле отеля Donbass Palace.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Остров".

Отмечается, что от взрыва поврежден первый этаж отеля Donbass Palace. Также сообщается об одном погибшем.

В то же время кремлевские пропагандисты заявляют, что в Донецке прогремели несколько взрывов, в результате чего якобы образовалась воронка на улице Артема.

Комментариев от украинской стороны пока не было.

Известно, что сегодня в театре оперы и балета, который находится неподалеку от отеля Donbass Palace, проходила церемония прощания с террористкой с позывным "Корса". Мероприятие перенесли.

Вчера РБК-Украина сообщало о гибель скандально известной террористки из "ДНР" Ольги Качуры ("Корса"). Она командовала реактивным артиллерийским дивизионом и была "полковником войск ДНР".

Террористка еще с 2014 года руководила обстрелами позиций ВСУ и наносила удары по мирному населению Донбасса.

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