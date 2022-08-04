В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв: что известно

Сегодня, 4 августа, в центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв. Вероятно, это произошло возле отеля Donbass Palace.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Остров" .

Отмечается, что от взрыва поврежден первый этаж отеля Donbass Palace. Также сообщается об одном погибшем.

В то же время кремлевские пропагандисты заявляют, что в Донецке прогремели несколько взрывов, в результате чего якобы образовалась воронка на улице Артема.

Комментариев от украинской стороны пока не было.

Известно, что сегодня в театре оперы и балета, который находится неподалеку от отеля Donbass Palace, проходила церемония прощания с террористкой с позывным "Корса". Мероприятие перенесли.