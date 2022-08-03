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Правительство хочет ввести большой налог на покупку валюты для импорта, - нардеп

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Украина, Среда 03 августа 2022 15:29
Правительство хочет ввести большой налог на покупку валюты для импорта, - нардеп Фото: валюту для импорта обложат 10% - ным налогом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров уже сейчас готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт. Ожидается, что правительство внесет законопроект в Раду в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Выбрали концепцию не дополнительных импортных пошлин (которая сложна в администрировании), а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг", - написал он.

По его словам, по расчетам правительства, это должно уменьшить спрос на импортные товары и давление на гривну.

Ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью УНИАН сообщил, что ведомство изучает вопрос о введении новой пошлины. По его словам, это может быть отдельный военный сбор или дополнительный сбор на валютообменные операции на покупку импортных товаров.

Напомним, по информации РБК-Украина, в Украине могут повысить налоги из-за проблем с наполнением бюджета. В частности, могут повысить НДС и вернуть акцизы на топливо, а также расширить военный сбор на импорт.

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