У центрі окупованого Донецька пролунав вибух: що відомо

Сьогодні, 4 серпня, у центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух. Ймовірно, це сталося біля готелю Donbass Palace.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Остров" .

Зазначається, що від вибуху пошкоджений перший поверх готелю Donbass Palace. Також повідомляється про одного загиблого.

Водночас кремлівські пропагандисти заявляють, що у Донецьку пролунали декілька вибухів, внаслідок чого нібито утворилася вирва на вулиці Артема.

Коментарів від української сторони поки що не було.

Відомо, що сьогодні у театрі опери та балету, який знаходиться неподалік від готелю Donbass Palace, проходила церемонія прощання з терористкою з позивним "Корса". Захід перенесли.