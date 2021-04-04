В центре Одессы водитель сбил трех человек на переходе

В центре Одессы водитель автомобиля Hyundai сбил на пешеходном переходе трех человек. Он скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции .

В результате аварии 19-летнего и двух 18-летних парней с телесными повреждениями доставили в больницу.

Патрульные опросили свидетелей происшествия и установили направление, в котором уехал нарушитель. Ориентировку передали всем экипажам патрульной полиции. Водителя нашли и он признался в содеянном. Его задержали.

Фото: в Одессе водитель сбил трех человек (facebook.com/odesapolice)

В полиции напомнили, что за скрытие с места ДТП нарушителям предусмотрена ответственность - штраф 3400 грн.