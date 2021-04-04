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У центрі Одеси водій збив трьох людей на переході

Новость на русском → Одеса, Неділя 04 квітня 2021 12:19
У центрі Одеси водій збив трьох людей на переході Фото: в Одесі водій збив трьох осіб (facebook.com/odesapolice)
Автор: Анастасія Рокитна

У центрі Одеси водій автомобіля Hyundai збив на пішохідному переході трьох людей. Він зник з місця події.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

У результаті аварії 19-річного та двох 18-річних хлопців з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

Патрульні опитали свідків події та встановили напрямок, в якому поїхав порушник. Орієнтування передали всім екіпажам патрульної поліції. Водія знайшли і він зізнався у скоєному. Його затримали.

Фото: в Одесі водій збив трьох людей (facebook.com/odesapolice)

В поліції нагадали, що за приховування з місця ДТП порушникам передбачена відповідальність - штраф 3400 грн.

Нагадаємо, в Енергодарі Запорізької області трьох військовослужбовців Національної гвардії, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході збила машина.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжя маршрутний автобус в'їхав в електроопору. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 14 пасажирів.

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