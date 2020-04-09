В центре Одессы обрушился старинный дом

В центре Одессы на углу Канатной и переулка Нахимова обрушился старинный дом, информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что обрушился памятник архитектуры местного значения, построенный в 1893 году. На днях в этом доме начались работы, нежилое левое крыло было ограждено, когда произошло обрушение.

Также сообщается, что рабочие не пострадали. Однако не исключено, что могло завалить прохожего, на месте работают спасатели ГСЧС. В связи с этим переулок Нахимова и начало улицы Канатной перекрыты.

Фото: обрушение дома в Одессе (dumskaya.net)

Напомним, в январе во Львовской области обрушилась часть здания бывшего костела Капуцинов, который является памятником архитектуры национального значения.

До этого в августе в Дрогобыче Львовской области в четырехэтажном жилом доме обрушился подъезд. В результате обвала погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Причиной обвала стало разрушение средней несущей стены подвала. Как полагают местные власти, это могло произойти из-за проседания кирпичной кладки или возможного вмешательства в конструкцию.