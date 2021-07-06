В Одессе в двухэтажном доме обрушилось перекрытие, есть жертва
Фото: в одесском доме обрушилось перекрытие (фото facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Одессе сегодня днем обрушилось перекрытие в двухэтажном доме на улице Степная. В результате инцидента погиб человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
В квартире на втором этаже дома произошел обвал перекрытия на площади 20 квадратных метров. Под завалами спасатели нашли тело владелицы квартиры 1938 года рождения.
Сейчас проводятся работы по разборке завала. На месте происшествия работают 20 спасателей и 4 единицы техники.
Фото: в доме в Одессе обрушилось перекрытие (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Напомним, накануне в Одессе на парковую обрушился двухэтажный нежилой дом.