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В центре Одессы активисты "захватили" гостиницу

НовостиОбщество    21.03.2018 - 17:22
Фото: акция в Одессе (dumskaya.net)
Фото: акция в Одессе (dumskaya.net)

Активисты пытаются вернуть гостиницу в городскую собственность

В центре Одессы в среду, 21 марта, активисты из ВО "Свобода" и организации "Сокол" ворвались в здание гостиницы Большая Московская на Дерибасовской улице с целью вернуть ее в городскую собственность. Об этом сообщает "Думская".

"Свободовцы на одном из балконов здания вывесили транспарант "Відкрито для людей" и размахивали флагом своей политической партии", - говорится в сообщении.

По словам зампредседателя областной организации Константина Васильца, активисты свободно зашли в гостиницу, так как здание пустует на время реконструкции.

"Цель акции - обратить внимание на проблему исторических памятников, которыми владеет Тарпан и которые разрушаются, как дом Руссова и Масонский дом и так далее. В конечном итоге мы хотим, чтобы Большая Московская была возвращена в собственность одесситов. Доступ в гостиницу будет свободным по аналогии с Летним театром", - сказал он.

Напомним, суд Киева вернул в государственную собственность здание Гостиного двора.

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Теги: Одесса, отель
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