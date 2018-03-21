У центрі Одеси активісти "захопили" готель

Активісти намагаються повернути готель у міську власність

У центрі Одеси у середу, 21 березня, активісти ВО "Свобода" та організації "Сокіл" увірвалися в будівлю готелю Велика Московська на Дерибасівській вулиці з метою повернути її в міську власність. Про це повідомляє "Думська".

"Свободівці на одному з балконів будівлі вивісили транспарант "Відкрито для людей" і розмахували прапором своєї політичної партії", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника голови обласної організації партії Костянтина Васильця, активісти вільно зайшли в готель, так як будівля пустує на час реконструкції.

"Мета акції - звернути увагу на проблему історичних пам'яток, якими володіє Тарпан і які руйнуються, як будинок Руссова і Масонський будинок і так далі. В кінцевому підсумку ми хочемо, щоб Велика Московська була повернута у власність одеситів. Доступ до готелю буде вільним за аналогією з Літнім театром", - сказав він.

Нагадаємо, суд Києва повернув у державну власність будівлю Гостинного двору.