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У центрі Миколаєва сталась стрілянина, поранений бізнесмен "Мультик"

Новини » Надзвичайні події     06.04.2020 - 15:19
У центрі Миколаєва сталась стрілянина, поранений бізнесмен "Мультик"
Фото: місце стрілянини в Миколаєві (mk.npu.gov.ua)

За даними місцевих ЗМІ, поранений бізнесмен Михайло Тітов

У Миколаєві біля бізнес-центру по пр. Центральному сталась стрілянина, під час якої отримав вогнепальне поранення місцевий бізнесмен. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

За даними місцевого видання Novosti N, в голову був поранений відомий в Миколаєві бізнесмен Михайло Титов, відомий як "Мультик". В даний момент він знаходиться в реанімації.

У поліції зазначили, що за вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Замах на умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

Місцеві ЗМІ пишуть, що у дворі офісного центру "Техноконтракт" в Миколаєві стався збройний конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї.

Нагадаємо, у 2017 році у Миколаєві було затримано п'ять членів ОЗУ, в тому числі - лідер злочинної організації Титов, відомий у кримінальному середовищі як "Мультик".

За даними слідства, члени ОЗУ встановили контроль за діяльністю політичних партій. Також члени угруповання впливали на прийняття рішень посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, підтримували стійке ієрархічне об'єднання в місцях позбавлення волі Миколаївської області.

У тому ж році Апеляційний суд Донецької області залишив під арештом без права внесення застави п'ятьох членів злочинного угруповання Михайла Титова ("Мультика"), які підозрюються у скоєнні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів.

Раніше у Миколаєві п'яні правоохоронці влаштували бійку зі стріляниною. В результаті протиправних дій співробітників поліції постраждав житель міста. Потерпілий отримав кілька вогнепальних поранень і забиття голови.

Нагадаємо, у Херсонській області слідчі розслідують обставини порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть військовослужбовця.

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