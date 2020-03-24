В Николаеве пьяные полицейские устроили драку со стрельбой

Фото: место стрельбы в Николаеве (dbr.gov.ua)

В результате стрельбы пострадал житель Николаева

В Николаеве пьяные сотрудники полиции устроили драку со стрельбой, в результате пострадал житель города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сообщается, что вечером 21 марта двое полицейских в состоянии алкогольного опьянения решили справить нужду возле авто. Владелец машины сделал полицейским замечание, после чего они начали нецензурно ругаться.

"В связи с этим гражданин вышел на улицу, где конфликт перерос в драку, в ходе которой один из правоохранителей осуществил в мужчину три выстрела из травматического оружия. В результате стрельбы потерпевший получил несколько огнестрельных ранений и ушиб головы", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство расследованием осуществляет прокуратура Николаевской области. В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье пьяный полицейский расстрелял коллегу в рабочем кабинете. При этом, по данным областной полиции, руководство райотдела пыталось инсценировать попытку суицида.