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В центре Москвы нашли застреленным генерала ФСБ в отставке

Фото: Тело экс-генерала ФСБ Лобачева нашли в Москве twitter.com/7ooo_ru)
Автор: Илона Свиридова

В центре Москвы якобы застрелился отставной генерал ФСБ Евгений Лобачев. Полицейские, осмотрев место происшествия, обнаружили пистолет возле тела 76-летнего пенсионера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, которые распространили эту информацию.

Источники местных СМИ в правоохранительных органах сообщили, что Лобачев страдал тяжелым заболеванием. Предсмертной записки экс-генерала найти не смогли. Также сообщается, что он брал несколько кредитов и занимал деньги у родственников.

Во время обыска его квартиры был найден карабин ОП-СКС, ружье МЦ 21-12, магазин для пистолета ТТ и патроны. Разрешительных документов на это оружие у Лобачева не было.

Напомним, ранее в России нашли тело бывшего топменеджера нефтяной компании "Лукойл" Александра Субботина. Миллиардер умер во время сеанса у шамана.

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