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В России обнаружили мертвым бывшего топ-менеджера "Лукойла"

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Москва, Понедельник 09 мая 2022 07:12
В России обнаружили мертвым бывшего топ-менеджера "Лукойла" Фото: в России обнаружили мертвым бывшего топ-менеджера "Лукойла" (rupec.ru)
Автор: Артур Родивилов

В России нашли мертвым бывшего топ-менеджера нефтяной компании "Лукойл" Александра Субботина. Смерть миллиардера якобы наступила после сеанса у шамана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Как утверждают авторы сообщения, шамана Магуа и его супругу россиянин давно знал и часто пользовался их услугами. В этот раз он пришел к ним снимать похмелье и там ему якобы стало плохо.

"Внезапно ему стало нехорошо, заболело сердце. Хозяин решил не вызывать скорую, применил старый добрый корвалол и уложил миллиардера спать в подвал. Там, среди оккультной мишуры, миллиардер скончался", - говорится в сообщении.

От чего именно Субботину стало плохо авторы канала не сообщили. Однако они рассказали, что шаманы "радовали" клиентов разными методами - например, "использовали ядовитых жаб, кровь петухов, вызывали духов".

Отметим, что Александр Субботин - бывший член правления ООО "Торговый дом Лукойл" и родной брат бывшего вице-президента "Лукойла" Валерия Субботина.

Напомним: накануне в Москве в собственной квартире были найдены мертвыми бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Владислав Аваев, его жена и дочь. По предварительным данным, Аваев сначала застрелил свою семью, а затем покончил с собой.

В апреле в Испании нашли повешенным мультимиллионера и бывшего заместителя главы крупной российской газовой компании "Новатек" Сергея Протосеню. Тела его жены Натали и 18-летней дочери Марии нашли зарубленными топором внутри дома.

В поселке Ленинский под Санкт-Петербургом нашли мертвым Леонида Шульмана - главу транспортной службы "Газпром Инвест".

25 февраля в этом же элитном поселке обнаружили труп Александра Тюлякова. Он работал заместителем гендиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности.

Ранее также стало известно, что российский нефтяной магнат Вагит Алекперов уходит с должности президента компании "Лукойл". А также намерен сложить полномочия члена совета директоров.

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