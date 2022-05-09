В России обнаружили мертвым бывшего топ-менеджера "Лукойла"

В России нашли мертвым бывшего топ-менеджера нефтяной компании "Лукойл" Александра Субботина. Смерть миллиардера якобы наступила после сеанса у шамана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash .

Как утверждают авторы сообщения, шамана Магуа и его супругу россиянин давно знал и часто пользовался их услугами. В этот раз он пришел к ним снимать похмелье и там ему якобы стало плохо.

"Внезапно ему стало нехорошо, заболело сердце. Хозяин решил не вызывать скорую, применил старый добрый корвалол и уложил миллиардера спать в подвал. Там, среди оккультной мишуры, миллиардер скончался", - говорится в сообщении.

От чего именно Субботину стало плохо авторы канала не сообщили. Однако они рассказали, что шаманы "радовали" клиентов разными методами - например, "использовали ядовитых жаб, кровь петухов, вызывали духов".

Отметим, что Александр Субботин - бывший член правления ООО "Торговый дом Лукойл" и родной брат бывшего вице-президента "Лукойла" Валерия Субботина.

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