ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У центрі Луганська стався потужний вибух на газопроводі

Новость на русском →
Луганськ, П'ятниця 18 червня 2021 08:43
У центрі Луганська стався потужний вибух на газопроводі Фото: у Луганську стався вибух (lug-info.com)
Автор: Анастасія Рокитна

На газопроводі в окупованому Луганську стався вибух з подальшим загорянням. Внаслідок інциденту від подачі природного газу були тимчасово відключені 20 житлових будинків.

Про це повідомляє прес-служба "Луганськгазу".

Також відключений від газу 21 комунально-побутової об'єкт. Вранці вогонь вдалося погасити. Відновити подачу газу відключеним абонентам планується по завершенню робіт на об'єкті.

"Вночі 18 червня 2021 року на газопроводі середнього тиску діаметром 425 мм стався вибух, в результаті чого утворилося сильне загоряння", - йдеться в повідомленні.

На даний момент на місці аварії працюють співробітники правоохоронних органів, причина вибуху встановлюється.

ЗМІ бойовиків повідомляють, що місце події оточене. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, на Прикарпатті сталась аварія на газопроводі.

Також раніше в Полтавській області стався потужний вибух поблизу Лубнів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ газопровод Вибух
NEWS
Злива затопила вулиці Дніпра
Злива затопила вулиці Дніпра
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами