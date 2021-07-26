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В центре Киева завтра усилят меры безопасности: названа причина

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Киев, Понедельник 26 июля 2021 19:08
В центре Киева завтра усилят меры безопасности: названа причина Фото: крестный ход ПЦУ (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители усилят меры безопасности в центре Киева из-за крестного хода в честь годовщины крещения Украины-Руси. За порядком будут следить сотрудники полиции и других служб силового ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

В ведомстве отметили, что 27 июля в центре Киева состоится крестный ход, приуроченный 1033-летию крещения Украины-Руси. "В связи с этим, правоохранители заступят на усиленное дежурство улиц столицы", - уточнили в Нацполиции.

Для предупреждения правонарушений в местах массового скопления людей будут дополнительно привлечены сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и других профильных служб.

Напомним, ранее в КГГА предупредили жителей и гостей столицы о запрете движения всех видов транспорта в центре Киева в связи с крестным ходом.

Отметим, 27 июля на Владимирской горке состоится молебен, который возглавит предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий. Начало в 13:00. После завершения молебна состоится большой крестный ход в Киево-Печерскую лавру.

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Киев полиция безопасность крещение
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